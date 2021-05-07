محافظ القاهرة يلتقي مساعد وزير الداخلية لمتابعة التزام المحال والمولات التجارية بمواعيد الغلق

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة خلال الجولة التفقدية التى قام بها، منذ قليل، لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة بميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين.

وأشاد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الخميس، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.