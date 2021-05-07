وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن حازمة في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة حازمة في مواجهة العدوان الروسي وفي دعمها لأعمال الإصلاح اللازمة لضمان مستقبل سيادي وديمقراطي ومزدهر لأوكرانيا، على حد تعبيره.

وقال بلينكن في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة: "قضيت وقتًا مثمرًا في كييف مع الرئيس زيلينسكي وكل من التقيت بهم".

وبدأ بلينكن أمس زيارته الرسمية التي تستغرق يومين إلى كييف للقاء زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير الخارجية دميترو كوليبا ومسؤولين أوكرانيين آخرين، ليصبح بهذه الزيارة أول عضو في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور أوكرانيا.