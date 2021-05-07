بالنسبة لمعظم حالات كوفيدــ19 الخفيفة، يستغرق التعافى حوالى أسبوعين فيما يمكن أن تصل مدة التعافى إلى حوالى شهر للأشخاص المصابين بعدوى شديدة.

بحسب ما نشره موقع «بولدسكاى»، المعنى بالشئون الصحية، فإنه مع استمرار انتشار العدوى دون توقف، ينصح الخبراء المرضى المتعافين فى هذا الوقت بتلقى اللقاح فور توافره، والأهم من ذلك، الاعتناء بصحتهم، وإجراء بعض الفحوصات، لأن رعاية ما بعد كوفيد بالغة الأهمية.



ويوضح الخبراء أن السبب يرجع إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يلحق الكثير من الضرر بالجسم، إذا كانت الإصابة معتدلة إلى شديدة، حيث يمكن أن يكون الفيروس قد أثّر سلبيًا على الجهاز التنفسى، وفقا لموقع قناة العربية.



ويشير الخبراء إلى أنه حتى المرضى الذين تعرضوا لعدوى خفيفة يجب أن يكونوا فى حالة تأهب فى مرحلة ما بعد الإصابة لأن أعراض المشكلات الصحية الأخرى، التى يسببها فيروس كورونا يمكن أن تظهر فى هذه المرحلة بعد أن أصبح الجسم ضعيفًا بسبب محاربة فيروس سارس ــ كوف ــ 2، مما يجعل الشخص يشعر بالجفاف والخمول.



ويجب على المرضى المتعافين الاستمرار فى مراقبة صحتهم وتجنب مخاطر أى مخاوف إضافية، من خلال إجراء الاختبارات التالية:

1ــ اختبار الجلوكوز والكوليسترول

يمكن الاستدلال من خلال اختبار الكوليسترول الكامل والجلوكوز بالنسبة لشخص تعافى من كوفيدــ19 على أى التهاب وتجلط واضطرابات صحية.

يعد إجراء هذا الاختبار أمرًا بالغ الأهمية إذا كان الشخص يعانى من حالات مرضية موجودة مسبقًا مثل النوع الأول والسكرى من النوع 2 وارتفاع مستويات الكوليسترول أو إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات فى القلب.

2ــ اختبار الوظائف العصبية

لقد أبلغ مرضى كوفيدــ19 عن أعراض عصبية ونفسية بعد أسابيع وشهور من الشفاء. وكانت النساء فوق سن الأربعين أكثر عرضة لهذه المخاطر، حيث تظهر عليهن أعراض مثل ضباب الدماغ والقلق والرعشة والدوخة والتعب. يمكن أن يساعد إجراء اختبارات الوظائف العصبية، مثل مخطط كهربية الدماغ والتصوير بالرنين المغناطيسى واختبارات التشخيص الكهربائى، أو الاختبارات الأخرى التى يحددها الطبيب فى اكتشاف أى مشكلات عصبية يمكن أن تؤثر على الأداء اليومى للفرد.

3ــ اختبار الصدر

ينصح الأطباء بفحص HRCT أو فحص تصوير مقطعى محوسب عالى الدقة. وبينما يقول الأطباء إن رئتى معظم المرضى تتعافى جيدًا بعد الإصابة، فإن المستويات العالية من الإصابة والعدوى الفيروسية يمكن أن تجعل الكثيرين يعتمدون على الأكسجين الخارجى والدعم التنفسى. ويمكن أن يساعد إجراء فحوصات الصدر فى الكشف عن أى مضاعفات.

4ــ فيتامين D

يعتبر فيتامين D عنصرًا غذائيًا أساسيًا لصحة العظام والأسنان ووظيفة المناعة. إن إجراء اختبار فعلى مثل اختبار فيتامين D من شأنه أن يساعد فى التعامل مع أى نقص إذا لزم الأمر. لأن الدراسات أظهرت أن مكملات فيتامين D يمكن أن تكون حاسمة أثناء التعافى وربما تساعد فى تسريع الشفاء.

5ــ تحليل صورة الدم الكاملة CBC

هو مجموعة من الاختبارات، التى تقيم الخلايا التى تدور فى الدم، ومن بينها كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. يمكن أن يساعد إجراء اختبار CBC على فهم كيفية استجابة الجسم لعدوى كوفيد والمساعدة فى فهم ما إذا كان المتعافى بحاجة إلى أى مساعدة صحية إضافية بعد التعافى.

6ــ اختبار الأجسام المضادة IgG

تبحث اختبارات الأجسام المضادة أو اختبارات الأمصال عن الأجسام المضادة فى الدم لتحديد ما إذا كان هناك عدوى سابقة بالفيروس، الذى يسبب كوفيدــ19. كما يوضح مستوى الأجسام المضادة الذى يمكن أن يساعد فى إعطاء صورة أفضل لجهاز المناعة وأهلية الفرد للتبرع بالبلازما. وفى حالة التبرع بالبلازما، يجب أن يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة فى غضون شهر من الشفاء.

7ــ فحوصات القلب

إن بعض أكثر مشكلات التعافى شيوعًا بعد كوفيد، التى تم الإبلاغ عنها، هى الالتهاب المنتشر فى الجسم، مما يؤدى إلى ضعف وتلف عضلات القلب الأساسية وعدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدى إلى مضاعفات مثل التهاب عضلة القلب ــ وهو أحد أكثر أعراض التعافى بعد كوفيد شيوعًا.

لذا، يجب على الأشخاص الذين يشكون من ألم فى الصدر كعرض من أعراض كوفيد اتخاذ احتياطات خاصة وإجراء فحوصات على القلب والأشعة اللازمة.