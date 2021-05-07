حملات مكثفة بقنا لمتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق في قنا

شدد أشرف الداودي محافظ قنا، على تكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس والخاصة بغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ قنا استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الـ9 في تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.

وأشاد محافظ قنا بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم مراكز المحافظة بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام والحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية، لمحاصرة فيروس كورونا.