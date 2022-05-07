حريق هائل يلتهم مساحة من الأراضى الزراعية بمركز إدفو شمال أسوان

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التهم حريق هائل مساحات كبيرة من أشجار النخيل والمانجو وحظائر المواشي، بعزبة أبو شامة والزنيقة بمركز إدفو شمال أسوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد باندلاع حريق هائل فى مساحات من الأراضى الزراعية ناحية قرى الزنيقة وعزبة أبو شامة ناحية المركز.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وتبين أن الحريق التهم عددا من أشجار النخيل والمانجو وحظائر للمواشى -جارى حصرها-، وتم تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيق.