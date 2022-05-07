محامي ضحايا الشيخ زايد: الأهالي قبلت التصالح بعد تدخل رجال الدين وزيارات الهواري



قال المحامي محمد عبد الله، المدعي بالحق المدني عن ضحايا حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال، إن التنازل الذي قُدم للمحكمة في جلسة اليوم موقع عليه من أسر الضحايا الأربعة وموثق في الشهر العقاري.



وأضاف عبد الله في تصريحات لـ "الشروق"، أنه منذ وقوع الحادث وأسر الضحايا جميعا يشعرون بألم الفراق والحزن الشديد على أبنائهم الذين راحوا ضحية الحادث، إلا أن تدخل رجال الدين والعلماء في الحديث مع الأهالي حول قضاء الله وقدره هو ما جعلهم يتفهمون طبيعة الحادث.



وأضاف المحامي أن والد المتهم كريم الهواري كان يتردد على أسر الضحايا لمواساتهم حول فقدان ذويهم، وهو الأمر الذي أدى إلى التصالح واقتراب الأسر من بعضها.



وأشار عبد الله إلى أن الرأى العام حكم اليوم على أهالي الضحايا زورًا وبهتانا بأن التنازل تم عن طريق الابتزاز أو بيع دماء أبنائهم، متابعًا: "كفاهم ما هم فيه، حتى وإن أخذوا الدية الشرعية، فدفع الدية أمر أجازه الشرع ولا ينال من كرامة من يأخذها".



واستطرد المحامي: "ندعوا لشهداء الحادث بالرحمة، وأسكنهم فسيح جناته ولأهاليم الصبر والسلوان".



وحددت محكمة جنح الجيزة، جلسة 4 يونيو المقبل، للحكم في اتهام كريم الهواري نجل رجل الأعمال بالتسبب في حادث الشيخ زايد الشهير الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب.



وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.



وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.



وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.



وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.