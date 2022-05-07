بعد يومين من بدء التحقيق ضد وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرج توماس شتروبل، لنقله رسالة محام إلى الصحافة، أجرى الادعاء العام عملية تفتيش على مقر الوزارة.

وفيما قال الادعاء العام إنّه تم ضبط المستندات، فقد أشارت الوزارة إلى أن الادعاء تلقى جميع المعلومات كاملة دون تأخير، مشيرة إلى أن العاملين بالوزارة يراهنون على أقصى درجة من التعاون معه.

يأتي ذلك على خلفية مزاعم ضد وزير الداخلية، تتمثل في التحقيقات مع ضابط شرطة بارز للاشتباه في ارتكابه جريمة التحرش الجنسي.

وتردد أن الرجل تحرش بكبيرة المفتشين في محادثة مصورة بالفيديو من خلال أفكاره حول الممارسات الجنسية.

ونظرًا لأن شتروبل نقل رسالة من محامي الضابط المتهم إلى أحد الصحفيين، فهو الآن قيد التحقيق أيضًا.

ويشتبه في أن الصحفي قد اقتبس وثائق رسمية من الإجراءات الجارية ضد ضابط الشرطة، ويقال إن شتروبل، بدوره، حرضه على فعل ذلك.

ومساء الجمعة، أعلن الادعاء أن مكتب المدعي العام في شتوتجارت قد حصل على أدلة بناء على أمر تفتيش من المحكمة الجزئية في وزارة الداخلية.

ويتعلق الأمر بشبهة الاتصالات المحظورة حول جلسات المحكمة.