حفل تنصيب بمراسم بسيطة لإيمانويل ماكرون في باريس

في حدث نادر في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، شهدت باريس اليوم السبت، مراسم تنصيب بسيطة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لولاية جديدة، وهو أول رئيس فرنسي ينجح في الفوز بولاية رئاسية ثانية منذ 20 عاما.

ووصفت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، الحفل بأنه لحظة نادرة في الجمهورية الخامسة، لثالث مرة في تاريخها تجري إعادة تنصيب رئيس البلاد، مشيرة إلى أن تلك السابقة لم تحدث سوى للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988، وكذلك الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك عام 2002.

وأضافت المحطة الفرنسية أن ماكرون اتبع البروتوكول الذي تم وضعه لهذا اليوم، والذي بدأ الساعة العاشرة صباحاً (توقيت باريس) بحضور المدعوين إلى محكمة الشرف في الإليزيه.

ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإن قائمة المدعوين شملت 450 ضيفًا، بجانب الأسرة والأقارب، وأسلافه مثل فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، كذلك رؤساء الوزراء السابقين إدوار فيليب وكريستوف كاستنر.

وتابعت: "بعد نصف ساعة، وصلت السلطات المدنية والعسكرية العليا، ثم ألقى رئيس أركان الجيش الفرنسي بينوا بوجا، ورئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس، ورئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ورئيس الوزراء جان كاستكس، الكلمة بالتناوب".

وبحسب المحطة الفرنسية، بمجرد وصول الضيوف، ظهر إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، كذلك فرقة الأوركسترا.

وذكرت المحطة الفرنسية، أنه قبل بدء الحفل أعلن رئيس المجلس الدستوري النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية وألقى خطابا قصيرا، ثم سلم رئيس الأركان لماكرون قلادة جراند ماستر من وسام جوقة الشرف الوطني، مصحوبة بجملة: "السيد رئيس الجمهورية، نعترف بصفتك السيد الأكبر في وسام جوقة الشرف الوطني"، ثم وقع ماكرون محضر تنصيبه للمصادقة على العملية.

وتبع عملية التنصيب القاء ماكرون خطابًا، ثم توجه إلى حديقة الإليزيه ليشهد إطلاق 21 طلقة مدفعية من مبنى "إنفاليد" وبعدها جرت تحية العلم وترديد النشيد الوطني "لامارسييز".

وفي ختام الحفل، القى ماكرون التحية على القوات بما في ذلك فوج المشاة الأول بالحرس الجمهوري وقيادة الفضاء، كذلك رؤساء الأركان.