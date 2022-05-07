عادل المسلماني يكتب: رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي

تلجأ الدول لرفع سعر الفائدة في حالة التضخم، وسبب التضخم الرئيسي زيادة الطلب مع قلة العرض وذلك عقب نشاط في دورة اقتصادية، فتقوم الدولة برفع سعر الفائدة لسحب الفائض النقدي من السوق حتى نصل إلى قلة الطلب فيقابل التضخم كساد، وهناك سبب آخر لرفع سعر الفائدة هو قلة المنتج الذي يؤدي لندرة السلع لقاء ثبات مستوى الطلب فيتحرك منحى السوق فيحدث التضخم.

بالنسبة للولايات المتحدة فإن الاقتصاد الامريكي يعاني منذ فترة من جراء الحرب التجارية مع الصين التي خفضت سعر عملتها لأكثر من مرة مع دخول اليوان - العملة الصينية - لسلة العملات بنصيب يصل لأكثر من 18% كلها تقريبًا من نصيب الدولار الذي انخفض نصيبه في سلة العملات لحوالي 40%، كما اتخذت الصين بعض الإجراءات منها إنشاء مبادرة أو منظمة "الحزام والطريق" لتستحوذ على الأسواق التقليدية للمنتج الغربي لاسيما الأمريكي، كما قامت أمريكا بوضع العراقيل الضريبية والجمركية امام المنتجات الصينية، وقامت الصين بإنشاء مجموعة البركس مع روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويلي هذه الحرب التجارية جائحة كورونا وما سببته من تباطؤ للاقتصاد العالمي برمته ثم جائت الحرب الروسية الأوكرانية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، والإجراءات الاقتصادية المضادة التي قامت بها روسيا ومنها تسعير وبيع الغاز والبترول الروسي بالروبيل الروسي، كل ذلك أدى إلى حدوث قلة للمنتجات الاستهلاكية مع زيادة الطلب بسبب الظروف الاستثنائية فاختارت أمريكا رفع سعر الفائدة على الدولار على مراحل بدأت بالمرحلة الأولى خمسين نقطة ٠.٥٠٪ وقد تصل إلى ٢٪ في غضون أسابيع قليلة.

ولما كان الدولار مقابل احتياطي عالمي أي يتم تسعير السلع الاستراتيجية مثل البترول والمعادن به، كما انه يشكل الغطاء النقدي للعملات المحلية بما يسمى الاحتياطي الدولاري القومي، فإن قيام الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة يؤدي إلى سحب العملة من الأسواق وأحجام المستثمرين عن الاستثمار في الأسواق الناشئة والنامية بما فيها مصر واستسهال الفائدة المرتفعة على الدولار بعمل ودائع دولارية، وفي النهاية فإن أمريكا تجعل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تدفع فاتورة التضخم الأمريكية.

والسؤال كيف تتجنب مصر الآثار السلبية للخطوة الامريكية برفع سعر الفائدة؟

يجب أن نؤكد على أن المسئولين عن الاقتصاد المصري والبنك المركزي المصري اتخذوا خطوات استباقية لتحجيم آثار القرار الامريكي على الاقتصاد المصري، وكانت خطوات احترافية وفي وقتها، أول هذه القرارات كانت الاستيراد باعتمادات مستنديه مغطاة بالكامل بالدولار وبدون تحميل البنك ضرورة توفير العملة ، ثم عدم قبول الدولار مجهول المصدر.

كل هذه الإجراءات حدت من عمليات استيراد السلع الكمالية والسلع التي لها بديل في الأسواق المصرية، ثم قامت برفع سعر الفائدة على الجنيه وكذلك تعويم الجنيه مقابل الدولار للوصول للقيمة العادلة، ثم إن تطبيق خطة مصر ٢٠٣٠ بشكل حازم وقواعد التنمية المستدامة مع تحسن الخدمات العامة لاسيما الطرق كل ذلك يؤدي الي تعافي الاقتصاد المصري من أي اثار سلبية ، كما يؤدي إلى محدودية هذه الآثار، وعلى الشعب المصري بالكامل جعل قضية الإنتاج المحلي وكفاءة هذا المنتج هو القضية القومية الأولى، أضف إلى ذلك فإن مصر تنعم باستقرار سياسي يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لذلك نرى أن مصر على الطريق الصحيح وأنه يمكنها تجاوز كل الآثار السلبية لقرار رفع الفائدة وتجاوز الأزمة الطارئة خاصة وأن جميع القرارات الاقتصادية التي أخذتها الدولة صحيحة ومطلوبة وفي وقتها.

روشتة العلاج هي الحفاظ على الاستقرار السياسي والاستمرار في اتخاذ الخطوات العاجلة لدرء الاثار السلبية ومنها رفع سعر الفائدة ، اعتبار زيادة الناتج القومي قضية استراتيجية لابد منها، والعمل والتكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية.

المستشار الدكتور / عادل المسلماني (الخبير الاقتصادي) وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع