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عُرضت أعمال فنية للفنانة الأوكرانية أنجيلا كوشتشيك منذ يوم الجمعة في معرض في الهواء الطلق بهامبورج بعنوان «يوميات الحرب في قلب أوروبا».

ورسمت الفنانة اللوحات الفنية، خلال غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، عندما اضطرت للاحتماء من صواريخ روسية في أقبية مظلمة، وفقا للمنظمين.

وترسم الملصقات، التي تحمل عناوين مثل «طفولة مسروقة» أو «إنذار بغارة جوية»، مشهدًا مقلقًا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي.

وسيتم عرض اللوحات السبعة عشرة في البداية أمام القنصلية الأمريكية العامة حتى 10 مايو الجاري.

والمعرض عبارة عن مشروع مشترك بين القنصليتين الأمريكية والأوكرانية بالتعاون مع مهرجان الأيام الأوكرانية في هامبورج.