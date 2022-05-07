 يوميات الحرب.. معرض فني يجسد الوضع المقلق في أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 7 مايو 2022 3:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

يوميات الحرب.. معرض فني يجسد الوضع المقلق في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
د ب أ
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 2:51 ص | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 2:51 ص

عُرضت أعمال فنية للفنانة الأوكرانية أنجيلا كوشتشيك منذ يوم الجمعة في معرض في الهواء الطلق بهامبورج بعنوان «يوميات الحرب في قلب أوروبا».

ورسمت الفنانة اللوحات الفنية، خلال غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، عندما اضطرت للاحتماء من صواريخ روسية في أقبية مظلمة، وفقا للمنظمين.

وترسم الملصقات، التي تحمل عناوين مثل «طفولة مسروقة» أو «إنذار بغارة جوية»، مشهدًا مقلقًا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي.

وسيتم عرض اللوحات السبعة عشرة في البداية أمام القنصلية الأمريكية العامة حتى 10 مايو الجاري.

والمعرض عبارة عن مشروع مشترك بين القنصليتين الأمريكية والأوكرانية بالتعاون مع مهرجان الأيام الأوكرانية في هامبورج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك