مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الأوكرانية

أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في أوكرانيا.

وذكر مجلس الأمن - في بيان رئاسي بشأن الأزمة الأوكرانية - "أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالالتزام بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية"، بحسب ما نقله موقع الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس في بيانه عن "الدعم القوي" لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "اليوم ولأول مرة، تكلّم مجلس الأمن بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا"، وذلك في بيان صدر فور اعتماد مجلس الأمن لبيانه الرئاسي.

وأكد جوتيريش أنه سيواصل قصارى جهده لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام.

وكان مجلس الأمن قد عقد يوم الخميس الماضي جلسة؛ لبحث آخر التطورات في أوكرانيا.

ويعد هذا هو أول بيان مشترك يوافق عليه مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.