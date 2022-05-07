 رئيس الوزراء الصيني يحث الحكومة على استعادة الوظائف وسط أوضاع حرجة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الصيني يحث الحكومة على استعادة الوظائف وسط أوضاع حرجة

د ب أ
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 6:42 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 6:42 م
أمر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج جميع الوزارات والمناطق بإعطاء الأولوية للإجراءات الرامية إلى مساعدة الشركات على استعادة الوظائف والصمود أمام المصاعب الحالية، وفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة المركزية.

ووصف لي وضع التوظيف الحالي في الصين بأنه "معقد وحرج" في مؤتمر اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما حث لي الشركات على استئناف الإنتاج في ظل فرض إجراءات مكافحة كورونا.

وجدد قوله إن الصين ستدعم النمو الصحي للشركات ذات التكنولوجيا التأسيسية التى تستفيد منها الشركات الوليدة والناشئة .

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