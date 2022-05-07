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بث مباشر.. مراسم تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا لفترة ثانية

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
أحمد علاء
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 11:12 ص | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 11:12 ص

انطلقت مراسم تنصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لفترة رئاسية ثانية، بعدما هزم في جولة الإعادة مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان.

وتُقدم "الشروق" بثا مباشرًا لفعاليات مراسم التنصيب، نقلا عن "إكسترا نيوز":

ويستهل ماكرون، بعد أسبوع من الآن، فترة رئاسية ثانية تستمر خمس سنوات.

ووفقًا للبروتوكول المتبع خلال حفلات التنصيب السابقة، يبدأ الحدث بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل رئيس المجلس الدستوري.

وكان ماكرون قد حصل على 58.5% من الأصوات في الجولة الثانية متفوقاً على لوبان التي حصلت على 41.4% من الأصوات.

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