إحباط هجوم بالمتفجرات ضد صحفيين روس في العاصمة الألمانية برلين

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أعلنت السفارة الروسية في ألمانيا، إحباط «هجوم إرهابي بالمتفجرات» ضد صحفيين روس في برلين.
وقالت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم السبت، إن السلطات الألمانية فتحت تحقيقًا جنائيًّا في العثور على عبوة في مبنى يضم مكتبا لوكالة الأنباء الروسية في برلين.