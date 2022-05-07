 إحباط هجوم بالمتفجرات ضد صحفيين روس في العاصمة الألمانية برلين - بوابة الشروق
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إحباط هجوم بالمتفجرات ضد صحفيين روس في العاصمة الألمانية برلين

أحمد علاء
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 1:16 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 1:17 م

أعلنت السفارة الروسية في ألمانيا، إحباط «هجوم إرهابي بالمتفجرات» ضد صحفيين روس في برلين.

وقالت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم السبت، إن السلطات الألمانية فتحت تحقيقًا جنائيًّا في العثور على عبوة في مبنى يضم مكتبا لوكالة الأنباء الروسية في برلين.

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