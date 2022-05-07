قال المخرج الروسي الشهير كيريل سيريبرينكوف، إنه لا يعرف متى سيعود إلى بلاده.

وأضاف عبر رابط فيديو من أمستردام، حيث يعمل في إنتاج أوبرالي، يوم الجمعة: «في الوقت الحالي، أنا أعمل هنا في أوروبا لأن العمل غير ممكن في موسكو بسبب الحرب».

وأضاف المخرج (52 عاما): «أنا متأكد من أنه في يوم من الأيام سأعود إلى روسيا .. في الوقت الحالي، لا يمكن مشاهدة مسرحيات المسرح النقدي في روسيا».

وتابع: «لا توجد حرية. وإذا لم تكن هناك حرية، لا تستطيع أن تقول أي شيء».

وكان المخرج سيريبرينكوف الذي يعمل في المسرح والأوبرا والسينما قد تم اعتقاله في عام 2017، وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وفي محاكمة مثيرة للجدل، بتهمة اختلاس أموال في عام 2020، أصدر القضاء الروسي حكما بسجنه ثلاثة أعوام مع إيقاف التنفيذ.