خالد الصاوي: اندماجي مع تفاصيل ثورة 30 يونيو ساعدني في تجسيد خيرت الشاطر

قال الفنان خالد الصاوي، إن اندماجه مع أحداث وتفاصيل ثورة 30 يونيو في الشارع ساعده في تجسيد شخصية الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار 3 .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بيت للكل» عبر القناة الأولى، مساء الجمعة، أنه شارك إلى جانب المواطنين في المظاهرات التي دعت لدولة جديدة بمستقبل أفضل، موضحًا أن له أكثر من تجربة لتجسيد شخصيات على قيد الحياة.

وأشار إلى أنّ مشاعر الجمهور وهو يشاهد تجسيده لشخصية خيرت الشاطر مختلفة تمامًا وغير صافية، وقال: «المُشاهد لا يتابع العمل بأريحية، فمن الممكن أن يكون قد تعرّض لاعتداء (وقت حكم الإخوان)».

ولفت إلى أنه يملك مخزونًا من الذكريات المباشرة مع جماعة الإخوان وقياداتها، معقّبا: «أول ما فعتله قبل تجسيد الشخصية هو تنحية هذا الأمر جانبًا، وإلا يكون الممثل في حالة تقديم بروباجندا لس أكثر».