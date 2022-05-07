



قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه خاض اليوم تجربة تسجيل عقار، في إطار إعلانه بدء إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022، منوهًا إلى أنه استغرق 6 سنوات سابقًا، من أجل تسجيل عقار منذ 10 أعوام.



وأعرب خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، عن أمله في الالتزام بالمدة المحددة لتسجيل العقار، بحد أقصى 37 يومًا، قائلًا: «بإذن الله المواطنون سيجدون تيسيرات عديدة في القانون الجديد، تنفيذًا للتوجيه الرئاسي بتيسير الخدمات للمواطنين وتحسين الخدمة لهم».



وأشار إلى أن القانون 9 لعام 2022، يقدم تيسيرات عديدة للمواطنين في تسجيل ونقل الملكية الخاصة بممتلكاتهم، موضحًا أن أهم ملامح القانون تتمثل في فصل ضريبة التصرفات العقارية، عن رسوم التسجيل العقاري، الضريبة.



وأوضح وزير العدل، أن البائع يلتزم بضريبة التصرفات العقارية، بينما يلتزم المشتري برسوم التسجيل، مضيفًا: «فصلنا الاثنين لأنهما كانا مرتبطين ببعضهما منذ عامين، فالمواطن لا يمكنه التسجيل إلا بعد سداد البائع أو المشتري للضريبة».



وأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان بدء إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية، وذلك بحضور محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.



وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذي قدم فعليا طلبا لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.



