التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل البرسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو

خط الدفاع: داني ألفيس – رونالد أراخو – إريك جارسيا – جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – جافي

خط الهجوم: عثمان ديبملي – فيران توريس – ممفيس ديباي

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: بير إيميريك أوباميانج – مارتن برايثوايث – أنسو فاتي – كيلمنت لونجليه – أوسكار مينجويزا – ريكي بويج – أرناو كوماس – أداما تراوري – صامويل أومتيتي – لوك دي يونج

ويريد برشلونة تحقيق الانتصار من أجل مواصلة الضغط على إشبيلية لتحقيق المركز الثاني بعد أن نجح ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه.