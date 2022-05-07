مترو كييف يعاود العمل بشكل طبيعي

عادت خطوط قطارات مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف؛ للعمل بشكل طبيعي بعدما كانت ملجئًا لآلاف الأشخاص، عقب بدء الهجوم الروسي.

وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها في العاصمة، مع بسط الجيش الأوكراني سيطرته مجددا على كل التجمعات السكنية في منطقة كييف، الشهر المنصرم.

واستعادت خطوط الأنفاق زخمها السابق بعد أن كانت تعمل بشكل متقطع في بدايات الحرب، حيث ظلت محطات المترو ملجأ لآلاف الأشخاص نحو 45 يوما.

وقالت المسؤولة في شرطة كييف ناتاليا صتش، في تصريحات للأناضول، إنّ محطات الأنفاق تعد مقاومة للهجمات، لكونها مبنية في مكان عميق.

وأضافت أن آلاف الأشخاص احتموا من الهجمات، في محطات المترو لنحو 45 يوما، ولفتت إلى أن البعض كان يصاب بالذعر والآخر يبكي، مشيرة إلى معاناة الأطفال خلال تلك الأيام، على وجه الخصوص.

ونوهت أن خبراء نفسيين كانوا يعملون على تقديم الدعم النفسي للأشخاص اللاجئين إلى محطات المترو، وأنهم كانوا حريصين على منع سريان الذعر في نفوسهم.

من ناحية أخرى، يتسبب نقص الوقود في كييف بمشكلة لأصحاب السيارات الخاصة، حيث تتشكل طوابير طويلة أمام محطات المحروقات.

وتوقف العديد من المحطات عن تزويد السيارات بالوقود منذ يومين، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة لأسابيع.