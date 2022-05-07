محافظ البنك المركزي النيجيري ينفي اتخاذه قرار بشأن الترشح للرئاسة

نفى محافظ البنك المركزي النيجيري، جودوين إميفيل، أن يكون قد قرر الدخول في السباق لخلافة الرئيس محمدو بوهاري.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم جوزيف موركا أمس الجمعة إن إميفيل حصل على استمارة تسمح له بالمنافسة ليصبح مرشح المؤتمر التقدمي للرئاسة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

لكن محافظ البنك المركزي قال في سلسلة من التغريدات اليوم السبت إن ذلك تم نيابة عنه وإنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيحاول خلافة بوهاري الذي لا يمكنه الترشح مرة أخرى بعد أن قضى فترتين.

وقال على تويتر: "هذا قرار خطير يتطلب تدخلا إلهيا. في الأيام القليلة المقبلة سيصدر القدير هذا التوجيه".

وآخر يوم للحصول على استمارات الترشيح الرئاسية وتقديمها والتي تتطلب رسوم تسجيل قدرها 100 مليون نايرا (240 ألف دولار) ، هو 11 مايو. ودفع ما لا يقل عن 17 مرشحا حتى الآن تكاليف الاستمارات من حوالي 30 طامحا أعربوا عن اهتمامهم بالترشح، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.