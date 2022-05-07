إعلام روسي: إنقاذ عشرات المدنيين من مصنع أزوفستال للصلب بأوكرانيا

أفادت وكالات أنباء روسية، الجمعة، بأنّه تم إنقاذ الكثير من عدة عشرات من المدنيين من مصنع أزوفستال للصلب والمحاصر بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

وبحلول المساء، تم نقل مجموعتين من الأفراد بحافلة، حسبما ذكرت وكالتا تاس وريا نوفوستي الحكوميتان الروسيتان، حيث قالت «تاس» إنه تم إجلاء 35 فردا في المجمل، بينما تحدّثت «ريا نوفوستي» عن 25 شخصا.

ولم يتم التحقق من المعلومات بشكل مستقل، ولم يكن هناك بشكل أولي تأكيد من مصادر أوكرانية أو دولية.

ووفقًا لمصادر أوكرانية، لا يزال نحو 200 مدني عالقين بالموقع، إضافة إلى آخر من تبقى من المقاتلين.