الاتحاد الأوروبي يدين هجوم غرب سيناء الإرهابي

أدان وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم غرب سيناء، وأدى إلى استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة آخرين.



وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، قال السفير كريستيان بيرجر: «خالص تعازينا لأسر الجنود الشهداء والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».





أدان وفد الاتحاد الأوروبي في مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في شرق قناة السويس. وقال السفير كريستيان بيرجر "خالص تعازينا لأسر الجنود القتلي والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين". — EU in Egypt 🇪🇺🇪🇬 (@EUinEgypt) May 7, 2022





وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.



وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».



وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.