نعى حزب مستقبل وطن، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا، اليوم السبت، أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وأعرب الحزب - في بيان اليوم - عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وللشعب المصري العظيم ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة في مصابهم الأليم، مؤكدا استمرار دعمه ومساندته لكافة جهود مؤسسات الدولـة في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وأضاف: "رحم الله خيرة شباب هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لكي تحيا مصرنا في عزة وسلام، ويعيش شعبها فـي أمن وأمان .. وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".