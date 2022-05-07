سليمان وهدان ناعيا شهداء سيناء: على المجتمع الدولي أن يتحلي بمسئوليته تجاه تجفيف منابع تمويل الإرهاب

نعى النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، داعيا الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحرب مع الإرهاب مستمرة، داعيا المجتمع المصري إلى اليقظة دائما والالتفاف حول الجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب.

ودعا سليمان وهدان المجتمع الدولي أن يتحلى بمسئوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية، مؤكدا أن الإرهاب الأسود يجب أن يواجه بتجفيف منابع تمويله والتصدي للأفكار الظلامية التي تودي بحياة البشر من قبل مجموعة من العناصر الإرهابية التي لا دين لها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».

وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.