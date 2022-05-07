نابولي يحافظ على أمله الضعيف في الدوري الإيطالي بفوز ثمين على تورينو

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حافظ نابولي على أمله الضعيف في المنافسة على لقب الدوري الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه تورينو اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل ساسولو مع أودينيزي 1 / 1 .

ورفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف انتر ميلان وبفارق خمس نقاط خلف المتصدر ميلان. وتجمد رصيد تورينو عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى أحرز فابيان رويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 .

وودع ساسولو دوامة الهزائم في المسابقة بالتعادل مع أودينيزي بهدف سجله جانلوكا سكاماكا في الدقيقة السادسة مقابل هدف سجله برام تويتينك في الدقيقة 77 .

ورفع ساسولو رصيده إلى 47 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 44 نقطة لأودينيزي في المركز الثاني عشر.