الصومال يطلب من صندوق النقد تأجيل انتهاء التسهيل الائتماني الممتد

طلب الصومال من صندوق النقد الدولي أن يؤجل الانتهاء التلقائي لترتيب التسهيل الائتماني الممتد لمدة ثلاثة شهور؛ للسماح لإدارة جديدة بتثبيت السياسات والإصلاحات التي تدعم البرنامج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وقال وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي ومحافظ البنك المركزي عبد الرحمن محمد عبد الله في خطاب للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنه من المقرر أن تنتهي صلاحية الترتيب البالغ قيمته 5ر395 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وتمت الموافقة عليه في 2020 تلقائيا في 17 أيار/ مايو، بعدما لم يتم استكمال مراجعات البرنامج لمدة 18 شهرا بسبب إرجاء الانتخابات ووجود أوجه عجز في التمويل.



وأكمل طاقم صندوق النقد الدولي بعثة افتراضية لمناقشة المراجعتين الثانية والثالثة للتسهيل الائتماني في آذار/ مارس الماضي ، وذكر في بيان أن التوصل لحل بشأن عدم اليقين السياسي وإكمال الانتخابات بنجاح أمر ضروري لتفادي الانتهاء التلقائي للبرنامج.