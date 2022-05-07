دعا المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، إلى توضيح سريع وشامل للحالات المحتملة للتحرش الجنسي في كلية أبراهام جايجر لتأهيل الحاخامات في مدينة بوتسدام.

وقال رئيس المجلس جوزيف شوستر، في تصريحات يوم الجمعة: «صدمنا عندما علمنا بأنه وفقا لبحث أجرته صحيفة فيلت بكلية أبراهام جايجر، يشير إلى وجود العديد من حالات التحرش الجنسي داخلها.. هناك حاجة ماسة إلى توضيح سريع لهذه الادعاءات».

وتباشر الكلية عملية تأهيل الحاخامات للجالية اليهودية في ألمانيا ودول أخرى.

وكانت صحيفة «فيلت» قد أبلغت عن مزاعم بالتحرش الجنسي بطالبة من قبل موظف بالكلية، ويقال إنه أرسل صورة إباحية إليها عام 2019.

ووفقا للصحيفة فهناك مزاعم أخرى بالتحرش الجنسي، وتعد الكلية جزءا من جامعة بوتسدام.

وذكرت الصحيفة أنّ الجامعة شكلت لجنة تحقيق من المقرر أن تقدم تقريرها بحلول أغسطس المقبل، وتم تكليفها بفحص مزاعم مختلفة ضد رئيس الكلية، فالتر هومولكا، وشخص آخر من الهيئة العلمية المعاونة له.

وكان رئيس الجامعة قد أعلن أنه سيتم تعليق مهامه في الوقت الراهن، وكتب هومولكا إلى وكالة الأنباء الألمانية، في بيان، أنّه من المؤلم قراءة هذه المزاعم.

وأضاف أنّه وضع حياته في خدمة اليهودية الليبرالية وحاول تعزيز الفرص للتعامل مع التقاليد اليهودية دون خوف.

وتابع: «في عملي، أسعى دائما للقيام بالشيء الصحيح، وأنا مقتنع بأنني فعلت الشيء الصحيح هنا أيضًا».

وأكد هومولكا أنه قرر تجميد ممارسة واجباته في المجتمع اليهودي والجامعة إلى حين توضيح الحقائق.