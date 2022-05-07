ستورجن: نجاح شين فين يثير الشكوك حول مستقبل المملكة المتحدة

ذكرت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستورجن، أن أداء حزب شين فين في أيرلندا الشمالية، أظهر أن هناك "شكوكا كبيرة" حول مستقبل بريطانيا "ككيان سياسي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أنه يبدو أن الحزب القومي يقترب من تحقيق الفوز في جمعية أيرلندا الشمالية (ستورمونت)، حيث حصل على أغلب المقاعد ما يتيح له اختيار الوزير الأول المقبل للبلاد.

وقالت ستورجن إن النتيجة تضفي الشك على المستقبل في ظل الأداء القوي للقوميين في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية الأسبوع الجاري.

وفي حديثها إلى وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، اليوم السبت، بعدما زادت صدارة حزب الوطني الأسكتلندي الذي تتزعمه ستورجن في انتخابات المجالس أمس الأول الخميس، قالت "في حال ظهر (شين فين) الفائز الأكبر اليوم في أيرلندا الشمالية وهو ما يبدو مرجحا بشدة، فسوف تكون هذه نتيجة استثنائية وشيء بدا مستحيلا من فترة ليست بالطويلة".