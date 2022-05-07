تايلاند تسجل 8450 حالة إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم السبت، تسجيل 8450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم، أنه من بين حالات الإصابة، التي تم الإعلان عنها اليوم 8409 حالات بين السكان و37 بين نزلاء السجون وأربع حالات لدى وافدين من دول أخرى.

وتم إعطاء 181 ألف و959 جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا أمس الجمعة حيث حصل 22 ألفا و890 شخصا على جرعة أولى و74 ألفا و98 على جرعة ثانية و84 ألفا و971 على جرعة معززة.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين 316 ألفا و769 حالة إصابة من بينها مليونان و 93 ألفا و334 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و193 ألفا و895 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و34 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها سبعة آلاف و336 حتى الآن هذا العام.