ائتلاف عراقي يتهم جهات سياسية بتعطيل البرلمان لتمرير مشاريع وعقود

اتهم ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، جهات سياسية متنفذة "لم يسمها" بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب للاستفاده من بقاء حكومة تصريف الأعمال وتمرير "مشاريع وعقود".

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية اليوم عن النائب عن الائتلاف محمد الصيهود قوله إن "هناك جهات سياسية متنفذة تعمل على تعطيل مجلس النواب، والاستفادة من ذلك التعطيل لغرض تمرير الكثير من العقود والمشاريع والتعيينات في حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف الصيهود أن "تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل الدور الرقابي على حكومة تصريف الأعمال، والتي لا ينبغى لها أن تتصرف كحكومة كاملة الصلاحيات".

وقال: "نحن نعتقد أن الغاية من هذا التعطيل لمنع البرلمان من ممارسة الدور الرقابي ومتابعة عمل الحكومة"، منوهاً إلى أن "الجهات المستفيدة من تعطيل البرلمان هي الكتل السياسية المستفيدة من بقاء الحكومة وتمرير مشاريعها لخدمة مصالحها بسبب تعطل الدور الرقابي لمجلس".