صادرت السلطات الإيطالية، اليخت الفاخر «شهرزاد» الذي تتحدث تقارير عن أن له صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الحكومة الإيطالية، مساء الجمعة، إنّ الشرطة المالية ربطت اليخت البالغ طوله 140 مترا بشخص على صلات بعناصر بارزة من الحكومة الروسية، وأشخاص آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات تراقب منذ فترة اليخت الفاخر، وكان اليخت المسجل في جزر كايمان قد رسا لآخر مرة في ميناء مارينا دي كارا في توسكانا.

ويبدو أن وزير المالية دانيلو فرانكو توقع مغادرة اليخت وقرر مصادرته.

وتقدر السلطات الإيطالية أن اليخت شهرازاد تبلغ قيمته 650 مليون يورو (687 مليون دولار)

ووفقا لبحث أعده فريق أليكسي نافالني المعارض للكرملين والمسجون في روسيا، فإن اليخت يمتلكه بوتين.