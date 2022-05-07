ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ حاليا 544، مقابل 553.2 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 717.4، وقبل شهر 1251.3.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 72 ألفا و252 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 87 ألفا و298 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 184 حالة، مقابل 159 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 25 مليونا و287 ألفا و462 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.