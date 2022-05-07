العراق يسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مليونين و325 ألفا و522.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات ال 24 الماضية، ليستقر عدد الوفيات جراء الوباء عند 25 ألفا و213.



وأشار التقرير إلى شفاء 129 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 298 ألفا و995.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة آلاف و550 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و538 ألفا و65 شخصا.