قرار حصر العمل في بعض المهن على السعوديين فقط يدخل حيز التنفيذ غدا

يدخل قرار وزارة الموارد البشرية السعودية، بشأن حصر العمل في بعض المهن على السعوديين فقط، حيز التنفيذ بدءا من غدٍ الأحد.

يدخل قرار وزارة الموارد البشرية السعودية، بشأن حصر العمل في بعض المهن على السعوديين فقط، حيز التنفيذ بدءا من الأحد المقبل الموافق 8 مايو المقبل.

وقالت قناة "العربية"، إن القرار الذي أصدرته الوزارة في شهر أكتوبر الماضي، يقضي بحصر العمل في بعض المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين فقط.

وبحسب البيانات الرسمية، سيوفّر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات السعوديين.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وأوضحت أنّ القرار يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت إلى تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخازن يبلغ 5000 ريال.