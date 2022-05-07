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مفوضة مجلس أوروبا تدعو لحصول ضحايا حرب أوكرانيا على العدالة

(د ب أ)
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 6:38 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 6:38 م

قالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إن كل أوكراني عانى من انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الروس وسط الغزو المستمر يستحق العدالة.

وذكرت مياتوفيتش في بيان بعد زيارة إلى كييف امتدت أربعة أيام "كل منهم يستحق العدالة ولا بد ألا يتم نسيانه". ووصفت مدى انتهاكات حقوق الإنسان وفداحتها بأنها مذهلة.

وشددت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على أن مثل هذه الحقوق "لا تنتهي خلال الحرب"، وأنه حتى خلال هذه الفترة "يتعين حماية الحياة الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأوضحت "لا بد ألا يتم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. ويتعين أن تتم معاملة جميع الجنود الأسرى ومن استسلموا والجرحى والمرضى بعدالة وإنسانية".

ودعت المفوضة إلى التوسع في المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب ودعم التحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب.

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