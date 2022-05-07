الداخلية تضبط 793 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 793 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على السلع المدعومة.

شملت القضايا المضبوطة 2 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات (5 آلاف عبوة تونة، 13440 عبوة فول).

وضبط 218 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بمضبوطات (33 طن "دقيق، سكر، زيت طعام، أرز، حبيبات بلاستيك، زيت صناعى، أعلاف"، و373 عبوة سجائر، و11 أسطوانة بوتاجاز).

و297 قضية مخالفات مخابز عبارة عن 14 قضية دقيق مدعم "تصرف، تجميع"، و14 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر، و85 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و85 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و22 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و19 قضية توقف عن الإنتاج، و58 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات (8 أطنان دقيق بلدى، 50 بطاقة ذكية).

وضبط 15 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات، أبرزها (24 ألف لتر مواد بترولية، 152 أسطوانة بوتاجاز).

وبلغ إجمالى المضبوطات (52 طن، 5 آلاف عبوة تونة، 13 ألف عبوة فول، 50 بطاقة ذكية، 373 عبوة سجائر، 24 ألف لتر مواد بترولية، 163 أسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها:

ضبط قائد سيارة بمحافظة الجيزة لتجميعه 5.25 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحطو رتداولها خارج منظومة الدعم للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط 7.5 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

وفي القليوبية، ضبط 3.37 طن "سكر، أرز أبيض، مكرونة، دقيق أبيض" لعدم الإعلان عن أسعارها، بحوزة مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص".

وفي الإسكندرية، ضبط 3 أطنان "أرز أبيض" تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص.

وفي الغربية، ضبط (18 ألف عبوة سلع غذائية "تونة، فول") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص. كما ضبط 15 ألف لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها لاستخدامها فى الغرض غير المخصص لها "غرض صناعى" دون التعاقد مع الجهات المعنية بحوزة مدير شركة لإنتاج الخرسانة المسلحة.

وفي القاهرة، ضبط 3.45 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص".

وفي الفيوم، ضبط "قائد سيارة" وبحوزته 7.3 طن "زيت طعام" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.