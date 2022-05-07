لويس دياز يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

قال نجم ليفربول لويس دياز كلمته في الجدل الذي لا ينتهي حول الأفضلية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يُوصف كلا المهاجمين الأسطوريين على أنهما الأعظم في كل العصور، حيث يتصارع المشجعون باستمرار على من هو الأفضل.

يخوض دياز موسمًا مثيرًا لأول مرة في ليفربول وكان عاملًا مساعدًا في فوزه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على فياريال في 3 مايو.

كشف الجناح الكولومبي في تصريحات إلى صحيفة (موندو ديبورتيفو) أنه يفضل برشلونة على ريال مدريد، وعلى هذا المنوال، يفضل ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو.

صاغ كل من ميسي ورونالدو منافسة هائلة خلال فترة وجودهما في الدوري الإسباني ببرشلونة وريال مدريد على التوالي.

سجل ليونيل ميسي 672 هدفًا رائعًا وساهم في 303 تمريرة حاسمة في 778 مباراة مع برشلونة. حصل على تسع جوائز «أفضل لاعب في العام» خلال الفترة التي قضاها في كاتالونيا ولديه سبع جوائز الكرة الذهبية باسمه.

في غضون ذلك، سجل كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً بلغ 450 هدفاً و132 تمريرة حاسمة في 438 مباراة كلاعب في ريال مدريد. فاز النجم البرتغالي بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات بينما حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني مرتين.