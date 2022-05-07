لقطات توثق لحظة استهداف مدينة ألعاب أوكرانية بصواريخ روسية

وثّقت لقطات مصورة، مصدرها كاميرات مراقبة، لحظة استهداف مدينة ملاهٍ في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا بصواريخ روسية، أدت لتدميرها بالكامل.



وقالت وكالة «رويترز»، إنّ الصواريخ المستخدمة في الهجوم من طراز جراد، وعادة ما يتم إطلاقها من منصة محمولة على شاحنة.



وأفادت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية، باندلاع حريق في المتنزه الواقع وسط خاركيف نتيجة قصف روسي، أسفر عن إصابة امرأة.



ولم يتضح على الفور لماذا قصفت القوات الروسية مدينة الملاهي، أو ما إذا كانت هي الهدف المقصود. ونفت موسكو أنها قصفت أهدافا مدنية، على الرغم من ورود تقارير واسعة النطاق عن مثل هذه الحالات.



ودخلت الحرب في أوكرانيا يومها الثاني والسبعين، حيث تواصل القوات الروسية محاولة الضغط على البلاد عبر شن هجوم على منطقة دونباس الشرقية.