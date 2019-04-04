وزيرة الهجرة ناعية شهداء القوات المسلحة: ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجميع العاملين بالوزارة، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة نتيجة الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف أحد نقاط رفع المياه غرب سيناء.

وأدانت نبيلة مكرم بأشد العبارات الحادث الإرهابي، مؤكدة أن الشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن والزود عن مقدراته، وأن دمائهم الطاهرة لن تضيع سدى وستظل تضحياتهم زادًا للمصريين في الداخل والخارج لبذل المزيد من الجهد.

وتقدمت بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا في مواصلة عملية التنمية التي تجرى على أرض مصر، ولن تنال من وحدة الشعب المصري، داعية الله أن يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.