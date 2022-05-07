وزير الأوقاف يعلن فتح ساحة مسجد الحسين حتى منتصف الليل

وصف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ساحة مسجد الإمام الحسين بأنها أصبحت مهبرة وعلامة في عمارة مساجد آل البيت.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إنّ ما يتم حاليًّا في مسجد السيدة زينب ليس أقل مما تم في مسجد الإمام الحسين، موضحًا أن المسجد مفتوح منذ الساعة العاشرة صباحًا حتى بعد صلاة العشاء.

وأضاف أنّ الساحة سيتم فتحها كمتنفس خلال فصل الصيف حتى الساعة الـ12 (منتصف الليل)، وفسّر اختيار هذا الموعد دون تركها مفتوحة حتى الصباح: «عاوزين الناس ترجع بيوتها وتنام وتقدر تصحى لشغلها الصبح وتؤدي عملها».

ولفت إلى أنّ الوزارة حريصة على تحقيق التواءم بين البُعد الروحي التعبدي وأداء المواطنين لأعمالهم.