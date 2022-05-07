الرائد الألماني ماورر يصل كولونيا عائدا من الفضاء

عاد رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر إلى كولونيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، في أعقاب عودته إلى الأرض بعد قضاء نحو ستة أشهر في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وغادر ماورر طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية في القسم العسكري من مطار كولونيا - بون.

وقال ماورر بعد وصوله: «أنا سعيد للغاية»، وأوضح رائد الفضاء (52 عاما) أنه لا يزال غير متزن تماما، لكنه بخير.

وكان في استقبال ماورر أفراد من العائلة والأصدقاء والمهنئين، وكان من بينهم هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وقد هبطت كبسولة الفضاء «كرو دراجون»، التابعة لشركة «سبيس إكس»، وعلى متنها أربعة رواد فضاء، قبالة سواحل فلوريدا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وذلك بعد مهمة استغرقت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وعاد رواد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) راجا شاري وكايلا بارون وتوم مارشبورن إضافة إلى الرائد الألماني ماورر، إلى الأرض بعد حوالي 24 ساعة من مغادرتهم محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن ماورر، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، هو رائد الفضاء الألماني الثاني عشر الذي يسافر إلى الفضاء ورابع رائد فضاء ألماني يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية.

وكان ماورر قال في حفل وداع رسمي في المحطة الدولية أمس عن الفترة التي قضاها هناك: «كانت ستة شهور ممتازة هنا في محطة الفضاء».

وأضاف ماورر: «هذه هي نهاية مهمة استمرت لستة شهور، لكن حلم الفضاء لا يزال قائما».