الخطوط الجوية النيجيرية تعتزم وقف العمليات بسبب تكاليف الوقود المرتفعة



تعتزم الخطوط الجوية النيجيرية وقف العمليات اعتبارا من التاسع من مايو الجاري حيث تجعل أسعار وقود الطيران المرتفعة تكاليف العمليات تفوق العائدات، ما يجعل من الصعب مواصلة الأعمال، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال مشغلو الخطوط الجوية في نيجيريا وهي نقابة مظلية في بيان للمستهلكين والحكومة إنهم "سوف يوقفون العمليات عبر البلاد اعتبارا من يوم الإثنين التاسع من مايو، وحتى إشعار آخر".



وجاء في البيان أن خطوط الطيران التي "كانت تدعم خدماتها" خلال الأربعة أشهر الماضية، لم يعد بإمكانها تحمل التكاليف بعدما ارتفعت أسعار وقود الطيران إلى 700 نيرة (68ر1 دولار) للتر من 190 نيرة.



يشار إلى أن أسعار النفط والغاز في العالم ارتفعت جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع توقعات بإمكان حظر الواردات الروسية.