دومينيكالي: هناك فرصة لعودة سباق جائزة ألمانيا إلى أجندة فورمولا وان

يرى ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا-1 أن هناك فرصة لعودة سباق الجائزة الكبرى الألماني إلى أجندة السباقات، خاصة وأن احتمالية دخول بورشه وأودي في السباقات في عام 2026 سيساعد في إقامة السباق الألماني من جديد.

ولم تستضف ألمانيا أي سباق في العام الماضي، كما أن سباق جائزة إيفل الكبرى الذي أقيم في عام 2020 على مضمار نوربرجرينج تم الإعداد له سريعا لأن جائحة فيروس كورونا منعت السفر لوجهات بها أرباح أكثر.

وتملك الشركة الأمريكية "ليبرتي ميديا" فورمولا-1 ،وانتقلت بشكل متزايد للسوق الأمريكية، مع افتتاح سباق جائزة ميامي الكبرى غدا الأحد للمرة الأولى.

كما أن الشرق الأوسط يعد نقطة جذب مالية، ولكن السائقين والجماهير يعشقون السباقات التقليدية، خاصة وأن عودة ألمانيا لاستضافة السباقات تبدو أكثر ترجيحا حاليا.

وفي مكالمة هاتفية مع محلليي "وول ستريت"، قال دومينيكالي في تصريحات نقلتها مجلة "أوتو سبورت" :"بكل تأكيد، من المثير مشاهدة المناظر الطبيعية الألمانية ".

وفي إشارة إلى دخول أودي وبورشه الرياضة، قال دومينيكالي :"إذا أردت أن تكون أكثر دقة في هذا الأمر، فأنا متأكد، من أنه قد يحدث شيئا قريبا سيكون مهما لعودة السباق الألماني في الأجندة".

ولكن السائق الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، لم يكن متأكدا للغاية.

وقال للصحفيين في ميامي :"سيكون من الرائع أن تعود ألمانيا ولكن لدي شكوك".