هبوط أولى رحلات الخطوط السعودية في مطار إسطنبول بعد توقف عامين

استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى إسطنبول، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، وذلك على وقْع تحسن العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأناضول التركية (رسمية)، إنّ طائرة تابعة للشركة في مطار إسطنبول، حطت بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافرا.

واستقبل موظفو المطار طاقم الطائرة السعودية بالورود، كما أطلقت الشركة رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة.

وسيتم تسيير رحلات جدة والمدينة ذهابا وإيابا بشكل يومي، فيما ستكون رحلات الرياض أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا زيارة وصفت بالودية، إلى السعودية، منهيًّا فترة من توتر العلاقات بين البلدين على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسط تغييرات في السياسات الخارجية التركية التي كانت قد تجلّت في زيارة أجراها أردوغان أيضًا قبل أسابيع إلى دولة الإمارات.