أمير الكويت يبعث برقية تعزية إلى الرئيس السيسي في شهداء هجوم غرب سيناء





بعث أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعاويه وصادق مواساته، لاستشهاد وإصابة عدد من منتسبي الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم غرب سيناء.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء السبت، دعا أمير الكويت أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء والعافية، مؤكدا استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم، وتأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات، لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.



كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.



وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».



وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.