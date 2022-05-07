لولا دا سيلفا يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة البرازيلية

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أعلن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المنتمي لحزب العمال، رسميا أنه سيخوض انتخابات الرئاسة في الثاني من اكتوبر.

وقال لولا اليوم السبت: "إن سيادتنا وديمقراطيتنا تتعرض باستمرار للهجوم من قبل السياسة غير المسؤولة والإجرامية للحكومة الحالية".

وضمت فعالية في مدينة ساو باولو قادة سياسيين ومؤيدين لإطلاق التحالف الذي يتزعمه لولا رسميا. ومن المقرر أن يكون جيرالدو الكمين نائبا للرئيس، في حال فوز لولا في الانتخابات.

وشغل الكمين، المنتمي للحزب الاشتراكي البرازيلي، منصب حاكم ولاية ساو باولو السابق وخسر في الانتخابات الرئاسية أمام لولا في 2006. وكان الكمين آنذاك منتميا للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ.

وقال لولا: "ستحظى البرازيل بالفرصة لتقرير ما ستكون عليه في السنوات المقبلة. دولة ديمقراطية أم استبدادية؟ دولة معرفة وتسامح أم ظلامية وعنف؟"

وتولى لولا الرئاسة من 2003 إلى 2010، وانتشل ملايين الأشخاص من الفقر المدقع عن طريق البرامج الاجتماعية. وشهدت البرازيل مكاسب اقتصادية كبيرة خلال فترة ولايته. ورغم ذلك، قوض الفساد حكومته أيضا الذي انتشر في ظل رئاسته.