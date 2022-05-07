محافظ جنوب سيناء ينعى شهداء الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه

نعى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم السبت، خلال محاولة إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح فودة، في بيان اليوم، أن هؤلاء الشهداء تصدوا بكل حزم وقوة لمحاولة إرهابية خسيسة بائسة وغادرة، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تثني القوات المسلحة المصرية عن القيام بواجبها ودورها العظيم في الدفاع عن الوطن، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن تلك العمليات الإرهابية الخسيسة تزيد ووحدة الشعب المصر بكافة طوائفه، والتفافه خلف القيادة السياسية، والجيش المصري العظيم لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن في الوقت الراهن.