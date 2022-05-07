أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة، الهجوم الارهابي الذي حدث اليوم على إحدى نقاط محطة مياه غرب سيناء.

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعازي الأمين العام الخالصة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً في ضحايا الحادث، ودعواته بأن يُلهم الله تعالى أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح المصدر بأن الأمين العام أكد - مجدداً - دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الارهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.