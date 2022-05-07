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تفاصيل اجتماع مجلس الإسماعيلي مع اللاعبين بعد الفوز على المصري

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 2:36 ص | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 2:36 ص

حرص مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على توجيه التهنئة للاعبين بغرفة خلع الملابس عقب الفوز على المصري البورسعيدي.

وفاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأثنى أعضاء المجلس على الروح القتالية التي قدمها اللاعبون على مدار التسعين دقيقة وإصرارهم الكبير نحو حصد نقاط المباراة الثلاث رغم صعوبة المنافس الذي تقدم بالهدف الأول.

وطالب مجلس الإدارة بضرورة استمرار نغمة الفوز تحت قيادة الجهاز الفني الذي نجح في إعادة الأمور لنصابها وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدوري.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية إسعاد الجماهير التي كان لها مفعول السحر في تحقيق المكسب بمواجهة اليوم وحرصهم على الدعم والمؤازرة للاعبين بكل حماس قبل وحتى بعد نهاية نهاية المباراة.


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