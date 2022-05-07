بعد أن تحققت أمنية محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي برغبته في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في إعادة للمباراة القمة في 2018 التي تعرض فيها لإصابة بكتفه، سيأمل في البقاء على المسار الصحيح للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في البريميرليج، مع الجولات الأخيرة من المسابقة.

ويلتقي ليفربول في التاسعة إلا ربع مساء اليوم فريق توتنهام على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، إلا أنه يتقدم بثلاثة أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، وأربع عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وبعد بداية نارية للموسم، اكتفى الفرعون بتسجيل هدفين فقط في الدوري منذ منتصف مارس الماضي. وفي الفترة ذاتها، أحرز سون ثمانية أهداف، بما فيها هاتريك ضد أستون فيلا وهدفان ضد ليستر سيتي.

ويدخل ليفربول مباراة الليلة منتشيًا من تأهله المثير إلى نهائي الابطال بعد أن أحبط عودة ممكنة لفياريال إثر تأخره 2-صفر في الشوط الاول في إسبانيا، قبل أن ينتفض في الثاني ويسجل ثلاثة أهداف ويتأهل 5-2 في مجموع المباراتين.

ويسعى الريدز لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي، متصدر جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة، إذ يأمل رجال المدرب الألماني يورجن كلوب في استغلال السقوط المعنوي للسيتيزنز بعد الخسارة الدرامية أمام ريال مدريد في دوري الأبطال واحتمالية تأثير ذلك على رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مسابقة الدوري المحلي.